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Молодий рецидивіст із подругою намагалися вбити таксиста

2 серпня 2017, 08:20
Молодий рецидивіст із подругою намагалися вбити таксиста

На Вінничині 22-річні хлопець та дівчина намагалися вбити таксиста, аби не платити за проїзд. Вони різали йому горло, а потім хотіли втекти на автомобілі. Та не змогли завести машину і врешті втекли. А ось таксист із ранами на шиї сів за кермо і зміг самостійно дістатися лікарні.

Медики кажуть: чоловік народився в сорочці. Бо не розгубився через шалений біль, цим фактично й врятував собі життя. Тим часом поліцейські  розшукали нападників в іншому районі області.

Драки и насилие, Ограбления, свідок

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