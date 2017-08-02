Молодий рецидивіст із подругою намагалися вбити таксиста

На Вінничині 22-річні хлопець та дівчина намагалися вбити таксиста, аби не платити за проїзд. Вони різали йому горло, а потім хотіли втекти на автомобілі. Та не змогли завести машину і врешті втекли. А ось таксист із ранами на шиї сів за кермо і зміг самостійно дістатися лікарні.



Медики кажуть: чоловік народився в сорочці. Бо не розгубився через шалений біль, цим фактично й врятував собі життя. Тим часом поліцейські розшукали нападників в іншому районі області.