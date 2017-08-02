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У столиці Росії сталася стрілянина в суді

2 серпня 2017, 11:31
У столиці Росії сталася стрілянина в суді

Стрілянина сталася в Московському суді. Просто перед початком засідання по справі так званої "Банди ГТА" підсудні вирішили втекти з-під варти. У ліфті один із бандитів напав на конвоїра-жінку, інші вихопили у правоохоронця зброю та намагались зникнути з будівлі.

Під час стрілянини був поранений поліцейський, а троє злочинців були вбиті. Ще двох у тяжкому стані ушпиталили. Нагадаю, "Банду ГТА" звинувачують у розбійних нападах та 17 вбивствах.

свідок, Суды, Убийства

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