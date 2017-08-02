У столиці Росії сталася стрілянина в суді

Стрілянина сталася в Московському суді. Просто перед початком засідання по справі так званої "Банди ГТА" підсудні вирішили втекти з-під варти. У ліфті один із бандитів напав на конвоїра-жінку, інші вихопили у правоохоронця зброю та намагались зникнути з будівлі.

Під час стрілянини був поранений поліцейський, а троє злочинців були вбиті. Ще двох у тяжкому стані ушпиталили. Нагадаю, "Банду ГТА" звинувачують у розбійних нападах та 17 вбивствах.