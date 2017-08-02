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Стрілянину в Івано-Франківську вчинив тричі судимий екс-кандидат міськради

2 серпня 2017, 13:09
Стрілянину в Івано-Франківську вчинив тричі судимий екс-кандидат міськради

Поліція затримала стрілка, який в понеділок в центрі Івано-Франківська поранив підприємця Ігоря Гербіна, в вузьких колах відомого як Червонець. Нападником виявився Михайло Дерещук під прізвиськом "Діра".  Головна версія стрілянини - економічні інтереси.

Дерещук заявив, що не хотів вбивати Гербіна, а лише мав намір його налякати. Попри це, з пістолета Макарова впритул випустив у свою жертв сім куль. Постраждалий нині в лікарні, загрози життю немає. Відомо, що стрілок вже тричі судимий, а кілька років тому навіть балотувався до Івано-Франківської міськради.

Общество, Покушения, свідок, Убийства

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