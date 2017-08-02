З нього сміється вся Америка. Бо феєрична кар'єра в Білому домі тривала лише 10 днів! Дональд Трамп звільнив скандального речника своєї адміністрації - Ентоні Скарамуччі. Його, подейкують, виводили з резиденції силоміць!

Заради Трампа той продав бізнес і пішов з сім'ї. Хоча на виборах підтримував демократів. Колегу Райнса Прібуса назвав параноїдальним шизофреніком. За те, що начебто зливав інформацію журналістам. Всі ефіри розважальних шоу кажуть гучне "Бувай, Мучу", як його прозвали коміки.