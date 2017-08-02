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Трамп звільнив скандального речника своєї адміністрації - Ентоні Скарамуччі

2 серпня 2017, 14:12
Трамп звільнив скандального речника своєї адміністрації - Ентоні Скарамуччі

З нього сміється вся Америка. Бо феєрична кар'єра в Білому домі тривала лише 10 днів! Дональд Трамп звільнив скандального речника своєї адміністрації - Ентоні Скарамуччі. Його, подейкують, виводили з резиденції силоміць!

Заради Трампа той продав бізнес і пішов з сім'ї. Хоча на виборах підтримував демократів. Колегу Райнса Прібуса назвав параноїдальним шизофреніком. За те, що начебто зливав інформацію журналістам. Всі ефіри розважальних шоу кажуть гучне "Бувай, Мучу", як його прозвали коміки.

Общество, свідок

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