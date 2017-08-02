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Голого неадеквата знайшли на столичній АЗС

2 серпня 2017, 15:30
Голого неадеквата знайшли на столичній АЗС

На одній із АЗС столиці в сміттєвому баку шукали бомбу. А знайшли... голого чоловіка. Правоохоронців викликали працівники заправки через підозрілі звуки зі смітника. Та виявилося - в купі непотребу відпочивав 40-річний мешканець села Горенки.

Саме цю адресу назвав знайда. Він був повністю голий і прикривався лише пакетом. Копам розповів, що став жертвою грабіжників. Мовляв, забрали навіть спіднє. На вигляд він був тверезий - запаху алкоголю теж не було. Проте вів себе неадекватно.

Здоровье, Прочее, свідок

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