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Під час гасіння пожежі у Києві виявили тіло з проломленою головою

2 серпня 2017, 18:23
Під час гасіння пожежі у Києві виявили тіло з проломленою головою

Моторошна історія відбулася на Мінському масиві столиці. В одному з будинків на 5 поверсі сталася пожежа. Сусіди, які відчули запах диму, одразу викликали рятувальників. Коли ж надзвичайники потрапили у квартиру - були, м'яко кажучи, шоковані. Повсюди буди розкидані речі, а на підлозі з проломленою головою лежало тіло 87-річної господарки.

Сусіди загиблої кажуть, жінка була абсолютно неконфліктна та постійно брала участь у житті будинку.

Пожары, свідок, Убийства

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