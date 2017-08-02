Під час гасіння пожежі у Києві виявили тіло з проломленою головою

Моторошна історія відбулася на Мінському масиві столиці. В одному з будинків на 5 поверсі сталася пожежа. Сусіди, які відчули запах диму, одразу викликали рятувальників. Коли ж надзвичайники потрапили у квартиру - були, м'яко кажучи, шоковані. Повсюди буди розкидані речі, а на підлозі з проломленою головою лежало тіло 87-річної господарки.

Сусіди загиблої кажуть, жінка була абсолютно неконфліктна та постійно брала участь у житті будинку.