46-річний рецидивіст-гвалтівник потрапив із миколаївського СІЗО до реанімації і помер

Чоловіка доправили до реанімації без свідомості та з численними забиттями. На ранок він помер. За інформацією поліції, офіційна причина смерті ув'язненого - черепно-мозкова травма внаслідок падіння з драбини. Місцеві ж журналісти вважають, що рецидивіста побили співкамерники.

Злочинця затримали за згвалтування 15-річної дівчини в парку. Відомо, що чоловік мав 4 судимості. Дві з них - за згвалтування. З в'язниці він вийшов 3 роки тому.