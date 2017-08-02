Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 2 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

46-річний рецидивіст-гвалтівник потрапив із миколаївського СІЗО до реанімації і помер

2 серпня 2017, 20:21
46-річний рецидивіст-гвалтівник потрапив із миколаївського СІЗО до реанімації і помер

Чоловіка доправили до реанімації без свідомості та з численними забиттями. На ранок він помер. За інформацією поліції, офіційна причина смерті ув'язненого - черепно-мозкова травма внаслідок падіння з драбини. Місцеві ж журналісти вважають, що рецидивіста побили співкамерники.

Злочинця затримали за згвалтування 15-річної дівчини в парку. Відомо, що чоловік мав 4 судимості. Дві з них - за згвалтування. З в'язниці він вийшов 3 роки тому.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Секс и чувства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab