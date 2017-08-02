Дві спроби суїциду поспіль на Закарпатті

В Ужгороді 24-річний молодик після сварки з дівчиною вирішив укоротити собі віку - двічі! Спочатку намагався повіситися, проте зашморг на шиї порвався під вагою хлопця. Та вже за кілька хвилин він вирішив повторити спробу суїциду. Видерся на дах 5-поверхівки, звідки повідомив своїй колишній, якщо вона не буде з ним, - стрибне. Дівчина одразу викликала правоохоронців.

Коли полісмени прибули на місце події, спочатку встановили контакт із хлопцем, а тоді схопили його за крок до краю. Коли молодик заспокоївся, його передали лікарям, які й надали першу медичну допомогу. Від ушпиталення хлопець відмовився.