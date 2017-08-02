Бурштину на мільйон гривень вилучили правоохоронці на Волині

СБУ спільно з прокуратурою викрила групу осіб, яка займалася незаконною скупкою та обробкою бурштину. Далі його планували контрабандою переправити до країн ЄС. Під час обшуків у приватних і складських приміщеннях правоохоронці вилучили майже 40 кілограмів бурштину різних фракцій, готові вироби з "сонячного каменю", мото-помпу, кілька одиниць незареєстрованої зброї, прилад нічного бачення, 20 тисяч доларів і майже 4 тисячі євро, а також чорнові записи незаконної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.