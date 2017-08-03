На хабарі впіймали керівника одного з відділів управління карного розшуку поліції Дніпропетровщини

Перевертні в погонах, керівник відділу та старший опер-уповноважений, вимагали 2 тисячі доларів у місцевої мешканки. Тільки тоді правоохоронці обіцяли взятися за розшук викраденого в жінки авто.

Схопили хабарника, коли в одному зі спальних районів Дніпра йому передавали гроші. Його підлеглого працівники СБУ затримали на робочому місці. Найближчим часом зловмисникам оголосять про підозру.