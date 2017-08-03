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Києвом прогулялася гола дівчина

3 серпня 2017, 03:28
Києвом прогулялася гола дівчина

У спеку голяка вирішила прогулятися дівчина у Києві. І одразу потрапила в об'єктиви фотокамер. У чому мати народила пройшла кілька кілометрів і збентежила туристів на Хрещатику. Поводилася спокійно та впевнено й дефілювала далі головними вулицями столиці протягом години.

В соцмережах вже обговорюють цю витівку невідомої і припускають, що вона - блогер, яка пішла на такий перфоманс заради лайків. Інші ж впевнені, що оголена жінка так боролася зі спекою.

Прочее, свідок

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