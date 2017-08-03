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Під палючим сонцем до столиці пливуть кавуни

3 серпня 2017, 06:48
Під палючим сонцем до столиці пливуть кавуни

Зазвичай баштанні смаколики стигнуть наприкінці липня, і протягом кількох днів великими фурами роз'їжджаються по всій Україні. Та цьогоріч фермери разом з урядовцями вирішили зробили з цього справжнє водяне шоу й переправити кавуни на баржі, Дніпром.

Кожен етап знімали на відео. Спочатку "смугастиків" просто з поля кидають у вантажівки, фасують по ящиках, і нарешті завантажують у величезну баржу. Економія - шалена, бо один такий плавзасіб може замінити 50 фур.

Прочее, свідок

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