Під палючим сонцем до столиці пливуть кавуни

Зазвичай баштанні смаколики стигнуть наприкінці липня, і протягом кількох днів великими фурами роз'їжджаються по всій Україні. Та цьогоріч фермери разом з урядовцями вирішили зробили з цього справжнє водяне шоу й переправити кавуни на баржі, Дніпром.

Кожен етап знімали на відео. Спочатку "смугастиків" просто з поля кидають у вантажівки, фасують по ящиках, і нарешті завантажують у величезну баржу. Економія - шалена, бо один такий плавзасіб може замінити 50 фур.