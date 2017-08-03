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Чи спинять захмарні штрафи потік автівок з європейськими номерами

3 серпня 2017, 08:30
Чи спинять захмарні штрафи потік автівок з європейськими номерами

420 тисяч гривень штрафу за автомобіль з іноземними номерами. Вищий адміністративний суд виніс безпрецедентне рішення щодо власника машини з-за кордону. Автомобіль конфіскували. За що українцю доведеться сплатити ці гроші і чи отримають такі штрафи власники машин із литовською та польською реєстрацією?

Не зважаючи на колосальні штрафи, попит на дешеві автомобілі з Європи лише зростає. За даними фіскальної служби, за минулий рік в Україну заїхали понад шістсот тисяч машин із іноземною реєстрацією. Для порівняння, стільки ж автомобілів їздять дорогами столиці.

Общество, свідок, Суды

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