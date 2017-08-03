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Чоловік британської Королеви вийшов на пенсію

3 серпня 2017, 14:36
Чоловік британської Королеви вийшов на пенсію

Принц - на пенсії! Чоловік королеви Єлизавети Другої іде на заслужений відпочинок і більше не виконуватиме своїх обов'язків. Вже 70 років він її опора та єдиний, хто може давати королеві дурнуваті прізвиська чи висадити з машини на ходу.

Останнім публічним заходом Принца Філіппа став парад королівських морських піхотинців у Букингемському палаці. На пенсії принц займеться улюбленим живописом, напише ще одну книгу, дозбирає колекцію коміксів. На це, каже, все життя бракувало часу.

Общество, свідок

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