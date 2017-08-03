Реабілітація чи тортури - у столиці викрили нелегальні центри лікування від залежностей

Приїхали лікуватися, а стали заручниками. Столичні правоохоронці припинили діяльність незаконних реабілітаційних центрів, пацієнтів яких утримували проти волі, лікували забороненими препаратами та навіть заковували у кайданки.



Так звані рехаби, які виглядали як звичайні приватні будинки, мали б лікувати пацієнтів від різних видів залежності: наркоманії, алкоголізму та ігроманії. Родичі сплачували за таке лікування від 7 до 12 тисяч гривень, крім того, купували медикаменти, які призначали в центрі.