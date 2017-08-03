Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 3 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Реабілітація чи тортури - у столиці викрили нелегальні центри лікування від залежностей

3 серпня 2017, 16:39
Реабілітація чи тортури - у столиці викрили нелегальні центри лікування від залежностей

Приїхали лікуватися, а стали заручниками. Столичні правоохоронці припинили діяльність незаконних реабілітаційних центрів, пацієнтів яких утримували проти волі, лікували забороненими препаратами та навіть заковували у кайданки.

Так звані рехаби, які виглядали як звичайні приватні будинки, мали б лікувати пацієнтів від різних видів залежності: наркоманії, алкоголізму та ігроманії. Родичі сплачували за таке лікування від 7 до 12 тисяч гривень, крім того, купували медикаменти, які призначали в центрі.

Здоровье, Наркотики, свідок, Служебные преступления

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
Які центри?А хто наркоту у поліції купувать буде?Гральні автомати,металобрухт,простітуція,а 15 років назад крали худобу по району-і це все міліція чі поліція.Якщо розпустить поліцію,то і злочіність зникне.А нас озброїть,та змінить це в конституції.
микола 03.08.2017, 16:52 ответить
Спасибо за то что 3 раза по кругу просмотрел рекламу
Андрей 03.08.2017, 16:52 ответить

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab