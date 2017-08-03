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Залізний Арні відсвяткував 70-річчя запальним танцем

3 серпня 2017, 17:41
Залізний Арні відсвяткував 70-річчя запальним танцем

Гавайський танок від сталевих м'язів Голлівуду. Своїх фанатів потішили американські зірки Арнольд Шварценеггер та Сільвестр Сталлоне. На вечірці на честь дня народження зірки "Термінатора" - 70-річного ювілею - друзі-актори навчилися танцювати танок хулу. І зафільмували оригінальний "перфоманс".

Відео оприлюднили в Instagramі Шварценеггера, і лише за добу відео подивилися понад два мільйони людей. Сам ювіляр подякував своїм фанам за привітання і запевнив, що попри вік необхідно завжди удосконалювати себе.

Катастрофы, Прочее, свідок

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