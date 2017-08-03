Аномальна спека в Україні триває. Як вберегтися від теплових ударів та інших наслідків високої температури?

Аномальна спека, яка накрила Україну, протримається щонайменше до середини наступного тижня. Сьогодні в деяких регіонах до +40. Це вихід теплих повітряних мас середземномор'я на Центральну Європу і Закарпаття. Зараз перебуваємо в зоні циркуляції антициклона, тому відбувається надходження спекотної повітряної маси.

Щоб уникнути теплових ударів та інших наслідків високої температури, лікарі радять за можливості виходити надвір до 11 або після 17 години дня. Триматися в затінку. Вдягати натуральний одяг та капелюшки світлих тонів. Пити більше води. Та обмежити куріння і вживання алкоголю.