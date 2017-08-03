Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 3 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Аномальна спека в Україні триває. Як вберегтися від теплових ударів та інших наслідків високої температури?

3 серпня 2017, 18:39
Аномальна спека в Україні триває. Як вберегтися від теплових ударів та інших наслідків високої температури?

Аномальна спека, яка накрила Україну, протримається щонайменше до середини наступного тижня. Сьогодні в деяких регіонах до +40. Це вихід теплих повітряних мас середземномор'я на Центральну Європу і Закарпаття. Зараз перебуваємо в зоні циркуляції антициклона, тому відбувається надходження спекотної повітряної маси.

Щоб уникнути теплових ударів та інших наслідків високої температури, лікарі радять за можливості виходити надвір до 11 або після 17 години дня. Триматися в затінку. Вдягати натуральний одяг та капелюшки світлих тонів. Пити більше води. Та обмежити куріння і вживання алкоголю.

Здоровье, Общество, Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab