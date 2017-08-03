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Студента-наркодилера затримали поліцейські у Вінниці

3 серпня 2017, 19:34
Студента-наркодилера затримали поліцейські у Вінниці

У своїй квартирі 20-річний юнак облаштував справжню нарколабораторію. А допомагала йому 17-річна кохана. Амфетамін і марихуана були запаковані й готові до збуту. А ще - приладдя для виготовлення психотропів.

Куди саме збували наркотики, нині з'ясовують правоохоронці. Все вилучили на експертизу. Тим часом сам молодик вперто стверджує - для власного вжитку. Та за словами копів, кількість знайденого у квартирі призначалася явно не для кількох людей. Тривають слідчі дії.

Наркотики, свідок

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