Студента-наркодилера затримали поліцейські у Вінниці

У своїй квартирі 20-річний юнак облаштував справжню нарколабораторію. А допомагала йому 17-річна кохана. Амфетамін і марихуана були запаковані й готові до збуту. А ще - приладдя для виготовлення психотропів.

Куди саме збували наркотики, нині з'ясовують правоохоронці. Все вилучили на експертизу. Тим часом сам молодик вперто стверджує - для власного вжитку. Та за словами копів, кількість знайденого у квартирі призначалася явно не для кількох людей. Тривають слідчі дії.