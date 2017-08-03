Нагадати пароль | Реєстрація
Четвер, 3 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Майже 300 мешканців кількох новобудов перекрили Харківське шосе в Києві

3 серпня 2017, 22:26
Майже 300 мешканців кількох новобудов перекрили Харківське шосе в Києві

Протестували мешканці 8 будинків. Кияни паралізували рух транспорту від Дарницької площі до Інституту хімії. Не ходили ні трамваї, ні автобуси, ні маршрутки. Мітингувальники пропускали лише швидку і пожежні машини. Вони поскладали на дорозі щити, шини і, попри спеку, блокували рух транспорту. Посеред дороги чергувала поліція. І з самого ранку був автобус Нацгвардії. Люди вийшли на мітинг, тому що у 5 тисяч мешканців від понеділка відімкнули воду та електроенергію - начебто через заборгованість.

Представники влади таки вийшли до мітингувальників. І за словами чиновників, загальний борг по будинках становить 3 мільйони 100 тисяч гривень. Але мешканці твердять, що справно сплачують за послуги. І вимагають, щоб з кожним уклали персональні договори. Саме це питання вирішували з представниками Київенерго і КМДА.

Общество, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
Дебіли! Накупляли задешево у нелегальних будівлях, а тепер всупереч законам перекривають дороги, від чого страждають тисячі людей! В буцигарню їх, а не перемовини!
Ігор 03.08.2017, 22:37 ответить

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Елементарно - 4"
Серіал "Елементарно - 4"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab