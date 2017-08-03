Майже 300 мешканців кількох новобудов перекрили Харківське шосе в Києві

Протестували мешканці 8 будинків. Кияни паралізували рух транспорту від Дарницької площі до Інституту хімії. Не ходили ні трамваї, ні автобуси, ні маршрутки. Мітингувальники пропускали лише швидку і пожежні машини. Вони поскладали на дорозі щити, шини і, попри спеку, блокували рух транспорту. Посеред дороги чергувала поліція. І з самого ранку був автобус Нацгвардії. Люди вийшли на мітинг, тому що у 5 тисяч мешканців від понеділка відімкнули воду та електроенергію - начебто через заборгованість.

Представники влади таки вийшли до мітингувальників. І за словами чиновників, загальний борг по будинках становить 3 мільйони 100 тисяч гривень. Але мешканці твердять, що справно сплачують за послуги. І вимагають, щоб з кожним уклали персональні договори. Саме це питання вирішували з представниками Київенерго і КМДА.