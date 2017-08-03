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У Луцьку від аномальної спеки померла 60-річна жінка

3 серпня 2017, 23:22
У Луцьку від аномальної спеки померла 60-річна жінка

Пенсіонерці стало зле у тролейбусі. Врятувати її медики не змогли. Загалом в Україні стовпчики термометрів летять угору. Спека - дуже велика загроза для організму. Обережними мають бути всі. Але особливо - люди з хронічними захворюваннями.

Медики радять у спеку пити просту воду - це найкращий варіант. Підійде - якщо не маєте протипоказань - і холодне молоко, цей напій спрацює наче внутрішній кондиціонер - швидко охолодить вас. Також згодиться не солодкий, кислуватий компот. Адже кислота не дасть швидко зневоднитися клітинам вашого організму. Солодких газованих напоїв краще в такі дні не вживати.

У спекотні дні намагайтеся ходити по тіньовій стороні вулиці, навіть якщо це подовжить ваш маршрут. Якщо їдете в громадському транспорті, де про кондиціонери годі мріяти, можна взяти з собою пляшку з холодною водою і прикладати її до тіла. Носіть речі з натуральних тканин, світлих тонів. Не забудьте про легкий капелюшок, кепку, панаму. А ще краще - парасольку.

У квартирі, де в ці дні також нестерпно, завішуйте вікна зсередини металевою фольгою. Не забувайте про вологе прибирання. Придбайте зволожувач повітря. Якщо працює вентилятор, можна поставити перед ним пляшки з замороженою водою.

Здоровье, Несчастные случаи, Общество, Прочее, свідок, Убийства

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