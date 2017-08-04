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Рекордна спека накрила всю Європу

4 серпня 2017, 00:19
Рекордна спека накрила всю Європу

Повітря з самого ранку прогрівається до +43 у затінку. На курортах пекло, в мегаполісах скорочують робочий день, на вулицях роздають питну воду й безкоштовно міряють тиск. Людям із хронічними хворобами, дітям і пенсіонерам забороняють виходити з дому.

Прага, Варшава, Мюнхен фіксують температурні рекорди. Французи, передусім на Корсиці, де ледве загасили потужні лісові пожежі, бояться повторення трагедії.  Найспекотніше ж - до +50 - в Італії. У країні рекордна за останні півсторіччя посуха. І зі слів синоптиків, про дощ поки можна не мріяти.

Здоровье, Общество, свідок

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