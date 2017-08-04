Рекордна спека накрила всю Європу

Повітря з самого ранку прогрівається до +43 у затінку. На курортах пекло, в мегаполісах скорочують робочий день, на вулицях роздають питну воду й безкоштовно міряють тиск. Людям із хронічними хворобами, дітям і пенсіонерам забороняють виходити з дому.

Прага, Варшава, Мюнхен фіксують температурні рекорди. Французи, передусім на Корсиці, де ледве загасили потужні лісові пожежі, бояться повторення трагедії. Найспекотніше ж - до +50 - в Італії. У країні рекордна за останні півсторіччя посуха. І зі слів синоптиків, про дощ поки можна не мріяти.