Володимир Кличко оголосив про завершення професійної кар'єри

Про це він повідомив на своєму ютуб-каналі. Спортсмен каже, що починає нову кар'єру. Але яку саме - не назвав. Утім зазначив, що поки був боксером, створив свій бізнес і об'єкти інтелектуальної власності.

За 27 років професійної кар'єри український суперважковаговик виходив на ринг 69 разів, здобув 64 перемоги та 5 разів покидав арену переможеним. Востаннє Володимир Кличко виходив на ринг 29 квітня. Тоді екс-володар титулів чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBO і WBA 41-річний Володимир поступився в титульному поєдинку британцеві Ентоні Джошуа. У листопаді мав відбутися бій-реванш, але епоха братів Кличко у світовому боксі остаточно завершилася.