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Запорізький "мануальний терапевт" зламала стегно паралізованому пацієнту

4 серпня 2017, 05:57
Запорізький "мануальний терапевт" зламала стегно паралізованому пацієнту

У Запоріжжі чоловіку з інвалідністю мануальний терапевт зламала шийку стегна! Все сталося під час сеансу масажу. Олексій Чабанов нині з тяжким переламом у лікарні. А його кривдниця ховається і від рідних чоловіка, і від журналістів.

37-річний Олексій Чабанов більше 10 років тому потрапив у ДТП. Відтоді його паралізувало. Та попри інвалідність, чоловік жив повноцінним життям, допоки не відвідав мануального терапевта. Каже - сеанс, який коштував йому 300 гривень, позбавив його майбутнього.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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