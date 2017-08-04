Запорізький "мануальний терапевт" зламала стегно паралізованому пацієнту

У Запоріжжі чоловіку з інвалідністю мануальний терапевт зламала шийку стегна! Все сталося під час сеансу масажу. Олексій Чабанов нині з тяжким переламом у лікарні. А його кривдниця ховається і від рідних чоловіка, і від журналістів.



37-річний Олексій Чабанов більше 10 років тому потрапив у ДТП. Відтоді його паралізувало. Та попри інвалідність, чоловік жив повноцінним життям, допоки не відвідав мануального терапевта. Каже - сеанс, який коштував йому 300 гривень, позбавив його майбутнього.