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Президент Туркменістану перевірив армію в голівудському образі

4 серпня 2017, 08:30
Президент Туркменістану перевірив армію в голівудському образі

Туркменатор напоготові! Соцмережі сміються з Президента Туркменістану - Гурбангули Берди-Мухамедова. Він показово перевірив боєздатність і готовність своєї армії. Але вбрався кіношно - немов супергерой або зірка бойовиків у стилі Арнольда Шварценеґґера або Сильвестра Сталоне.

На відео навчань Президент у сонцезахисних окулярах, камуфляжі, зі зброєю та незворушним поглядом. Такий маскарад зробив його зіркою фотожаб.

Общество, свідок

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