Президент Туркменістану перевірив армію в голівудському образі

Туркменатор напоготові! Соцмережі сміються з Президента Туркменістану - Гурбангули Берди-Мухамедова. Він показово перевірив боєздатність і готовність своєї армії. Але вбрався кіношно - немов супергерой або зірка бойовиків у стилі Арнольда Шварценеґґера або Сильвестра Сталоне.

На відео навчань Президент у сонцезахисних окулярах, камуфляжі, зі зброєю та незворушним поглядом. Такий маскарад зробив його зіркою фотожаб.