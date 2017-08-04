Британські батьки 18 років рятують сина від смерті уві сні

За сон від смерті! Через рідкісну хворобу британець не спить уже 18 років! Ліам Дарбішир був приречений. Лікарі через страшну вроджену хворобу не давали шансів. Казали: хлопчик проживе не більше шести тижнів.

Але батьки змогли витягти дитину з того світу. І вже 18-й рік поспіль щосекунди рятують сина від самого себе. У нього так званий центральний гіповентиляційний синдром: порушення роботи мозку, коли організм вночі не котролює власне дихання.