Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 4 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Британські батьки 18 років рятують сина від смерті уві сні

4 серпня 2017, 09:48
Британські батьки 18 років рятують сина від смерті уві сні

За сон від смерті! Через рідкісну хворобу британець не спить уже 18 років! Ліам Дарбішир був приречений. Лікарі через страшну вроджену хворобу не давали шансів. Казали: хлопчик проживе не більше шести тижнів.

Але батьки змогли витягти дитину з того світу. І вже 18-й рік поспіль щосекунди рятують сина від самого себе. У нього так званий центральний гіповентиляційний синдром: порушення роботи мозку, коли організм вночі не котролює власне дихання.

Здоровье, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab