У Харкові судитимуть тюремника, який побив хлопця з інвалідністю

Підозрюваний працює наглядачем у в'язниці, але інцидент стався "за місцем його мешкання". Компанія підлітків вдерлася до його покинутого біля двору старенького "Запорожця". Коли вискочив розлючений власник, інші хлопці розбіглися, а Роман на милицях втекти не зумів. Йому дуже дісталося від оскаженілого господаря іржавого "заліза". Тюремник скував бранця кайданками, залив очі сльозогінним газом і лупцював кийком.

Своєї вини підозрюваний не визнає, навпаки, закидає підліткам, що ті пошкодили його майно. Якщо злочин буде доведений у суді, підозрюваний може сісти за ґрати на 7 років.