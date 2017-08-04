У Харкові судитимуть тюремника, який побив хлопця з інвалідністю
4 серпня 2017, 17:39
Підозрюваний працює наглядачем у в'язниці, але інцидент стався "за місцем його мешкання". Компанія підлітків вдерлася до його покинутого біля двору старенького "Запорожця". Коли вискочив розлючений власник, інші хлопці розбіглися, а Роман на милицях втекти не зумів. Йому дуже дісталося від оскаженілого господаря іржавого "заліза". Тюремник скував бранця кайданками, залив очі сльозогінним газом і лупцював кийком.
Своєї вини підозрюваний не визнає, навпаки, закидає підліткам, що ті пошкодили його майно. Якщо злочин буде доведений у суді, підозрюваний може сісти за ґрати на 7 років.