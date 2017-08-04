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Харківська майстриня створює "живих" ляльок-немовлят

4 серпня 2017, 18:37
Харківська майстриня створює "живих" ляльок-немовлят

Ці ляльки - наче клони дітей. Такі творіння ще називають реборнами. Пупси виглядають настільки природно - що аж моторошно. Майстерня харків'янки Ірини Альошиної схожа на анатомічний театр. Тут скрізь частини дитячих тіл: вінілові голови, руки, ноги - їх називають молдами, готовими формами. Ірина купує їх у скульпторів. Кожен молд - із сертифікатом та номером, наклад обмежений. Матеріал - пружний, а на дотик, як шкіра. Але це - лише заготовка, фактично - бовванець. Щоб лялька ожила, потрібна копітка праця - це майже мистецтво.

Реборн може коштувати тисячу євро й більше. Ірина робить ляльок заради задоволення, іноді - на замовлення.

Прочее, свідок

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