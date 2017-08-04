Одразу чотири людини загинули в ДТП на Вінниччині

Трагедія сталася напередодні на трасі неподалік Калинівки. Троє молодиків і дівчина на Daewoo Lanos поверталися з відпочинку до Хмельниччини. Раптом на абсолютно рівній дорозі їм просто в лоба вилетів Mercedes. Від шаленого удару легковики перетворилися на купу брухту. Їх розкидало в різні боки.

Вижити серед цього місива у тих, хто був усередині вітчизняного авто, шансів не було! Бідолашні померли миттєво. Їхні тіла з потрощеного Daewoo вирізали рятувальники. А ось сам призвідник аварії дістав тяжких травм і нині в реанімації. Чому виїхав на зустрічну смугу, має з'ясувати слідство. За фактом кривавої ДТП відкрито кримінальне провадження.