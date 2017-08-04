Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 4 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Одразу чотири людини загинули в ДТП на Вінниччині

4 серпня 2017, 19:41
Одразу чотири людини загинули в ДТП на Вінниччині

Трагедія сталася напередодні на трасі неподалік Калинівки. Троє молодиків і дівчина на Daewoo Lanos поверталися з відпочинку до Хмельниччини. Раптом на абсолютно рівній дорозі їм просто в лоба вилетів Mercedes. Від шаленого удару легковики перетворилися на купу брухту. Їх розкидало в різні боки.

Вижити серед цього місива у тих, хто був усередині вітчизняного авто, шансів не було! Бідолашні померли миттєво. Їхні тіла з потрощеного Daewoo вирізали рятувальники. А ось сам призвідник аварії дістав тяжких травм і нині в реанімації. Чому виїхав на зустрічну смугу, має з'ясувати слідство. За фактом кривавої ДТП відкрито кримінальне провадження.

ДТП, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab