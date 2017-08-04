Херсонські кавуни прибули до Переяслава-Хмельницького

Баржа з херсонськими кавунами вранці прибула до переяслав-хмельницького порту з Херсонщини. Судно під назвою "Козацький" приймали кількадесят працівників пристані. Кавуни одразу почали розвантажувати. А вже біля в'їзду в місто на смугасті ягідки чекала ціла черга з фур.

Баржа з кавунами відбула від порту "Гола пристань" на Херсонщині 30 липня. Це вперше за багато років ягоди доправляють до столиці не автошляхами, а річками. Організатори зробили з цього справжнє шоу. За кожним кроком судна можна було спостерігати онлайн. А всі етапи кавунового шляху фільмували на відео, навіть із дронів. І хоч бюджет цього вояжу близько півмільйона гривень, та все одно дешевше, ніж фурами. Моряки кажуть, дорога була непростою, та всіх смугастиків доправили цілими та неушкодженими.