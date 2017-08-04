Один із найвищих хмарочосів світу - дубайський "Точ Тавер" - загасили після масштабної пожежі

Хмарочос спалахнув опівночі, немов свічка. З квартири на 63 поверсі займання швидко поширилося далі. Охоплені вогнем уламки падали донизу й підпалювали фасад. Точнісінько, як було під час червневої пожежі в лондонській висотці, коли 80 людей згоріли живцем.

Нині рятувальники змогли евакуювати всіх мешканців, ніхто не постраждав, але неабияк злякалися. На відео з соцмереж люди кричать від розпачу. Чи компенсують їм збитки, і що спричинило пекельну пожежу, - невідомо. Ще 30 тисяч хмарочосів перевірять пожежники. Башта, яка горіла, заввишки 330 метрів, у ній мешкають до 600 родин.