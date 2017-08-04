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Через рекордні показники на термометрах у Європі перекривають дороги, мобілізують армію та евакуйовують туристів

4 серпня 2017, 22:52
Через рекордні показники на термометрах у Європі перекривають дороги, мобілізують армію та евакуйовують туристів

Римляни на вихідні намагаються втекти з Вічного міста. Аналогічна ситуація у Флоренції, Венеції, Вероні. Від самого ранку температура повітря не опускається нижче сорока градусів за Цельсієм. Італійці усіляко намагаються встояти перед африканською спекою, спустошують запаси морозива і ресурси кондиціонерів. Але прогнози метеорологів на найближчі дні невтішні.

Пекельний максимум до плюс 50 на середземноморських курортах аж до Адріатики й Балкан протримається щонайменше до вихідних. Іспанія, Греція, Хорватія, Сербія без перебільшення шкварчать. Замість бронзової засмаги звідти привозять загострення хронічних недуг, опіки й теплові удари.

Общество, Прочее, свідок

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