Коли в Україні настане довгоочікувана прохолода?

У Львові на вулиці від спеки помер 60-річний чоловік. За словами лікарів, він мав проблеми із серцем, і їх могла загострити висока температура повітря. Раніше в Луцьку у тролейбусі померла пенсіонерка. І найближчими днями в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 36 - 38 градусів.

Синоптики попереджають - справжня спекотна погода триватиме ще кілька днів. Легше дихати стане вже десятого серпня. А вже в кінці місяця до України прийде справжня осінь. На додачу і проливні дощі.