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Коли в Україні настане довгоочікувана прохолода?

4 серпня 2017, 23:54
Коли в Україні настане довгоочікувана прохолода?

У Львові на вулиці від спеки помер 60-річний чоловік. За словами лікарів, він мав проблеми із серцем, і їх могла загострити висока температура повітря. Раніше в Луцьку у тролейбусі померла пенсіонерка. І найближчими днями в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 36 - 38 градусів. 

Синоптики попереджають - справжня спекотна погода триватиме ще кілька днів. Легше дихати стане вже десятого серпня. А вже в кінці місяця до України прийде справжня осінь. На додачу і проливні дощі.

Здоровье, Общество, Прочее, свідок

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