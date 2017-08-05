У Запоріжжі суд заарештував батьків, які хотіли продати сина за 5 тисяч доларів

Горе-батьки проведуть 2 місяці за ґратами. Утім вони ще матимуть змогу вийти під заставу, якщо сплатять 128 тисяч гривень за кожного.

Нагадаємо, кілька днів тому батьки-наркомани намагалися продати 2-річного сина за 5 тисяч доларів. Їх затримали саме під час передачі грошей. Наразі вирішують питання про позбавлення їх батьківських прав. Дитина - в лікарні, а її 9-річний брат - в інтернаті. Горе-дорослим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.