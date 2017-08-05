Українська поліція відсвяткувала другий День народження

День поліції сьогодні відзначають в Україні. Свято нове. Минуло лише два роки з моменту підписання Порошенком закону про національну поліцію. Та що це - реальна реформа або ж банальна зміна назви? І чи з'явилася в українців довіра до нових правоохоронців?

Правоохоронців привітали музиканти поліцейського оркестру та колектив барабанщиць. З урочистою промовою звернувся і Президент України. А очільник нацполіції Сергій Князєв дав настанови підлеглим.