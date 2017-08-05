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Доробок Нацполіції у цифрах

5 серпня 2017, 05:09
Доробок Нацполіції у цифрах

За перше півріччя цього року Національна поліція підбила підсумки своєї роботи. Запевняють, що у порівнянні  з 2016-м кількість злочинів зменшилася на майже 17 відсотків. А ще на двадцять із половиною збільшилася кількість розкриття. Стало менше умисних вбивств та завданих тяжких тілесних ушкоджень.

В порівнянні з минулим роком зменшилася кількість розбійних нападів та крадіжок. Поліпшили правоохоронці і статистику з протидії організованій злочинності.

Общество, свідок

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