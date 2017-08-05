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Українські копи змушені за власні кошти ремонтувати службові машини

5 серпня 2017, 06:47
Українські копи змушені за власні кошти ремонтувати службові машини

Новенькі гібридні Тойоти Пріуси виїхали на вулиці міст. Їх Україні передала Японія в рамках Кіотського протоколу. Проте зі швидкістю світла патрульні потрапляють в аварії. За два роки копи розтрощили майже тисячу машин, 500 із них лише за останні півроку. І левова частка розбитих Пріусів відновленню не підлягає.

Найбільше розбитих машин у столиці - 150, друге місце посів Харків - 45, у Південній Пальмірі розгатили 36 автомобілів, далі - Львів, Дніпро. Державний гаманець схуд близько на 6 млн грн. За ремонт має платити МВС... Але не платить.

ДТП, Общество, свідок

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