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На Рівненщині тривають пошуки заблукалої жінки, поліція просить допомоги небайдужих

5 серпня 2017, 08:19
На Рівненщині тривають пошуки заблукалої жінки, поліція просить допомоги небайдужих

На Рівненщині тривають пошуки 68-річної пенсіонерки, яка пішла до лісу по ягоди та заблукала. Жінку шукають вже п'ятий день. Востаннє вона виходила на зв'язок телефоном ще 31 липня. Які шанси знайти жінку, що вже стільки днів без їжі та води, живою?

У поліції просять бути спостережливими відвідувачів лісу. І нагадують прикмети зниклої: жінка повної статури, волосся темно-коричневого кольору. Була одягнена в сині спортивні штани, білу сорочку, чорні кросівки та білу кепку. 

Пожары, Помогите найти, свідок

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