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Пенсіонерки з Чернігівщини вирушили на фестиваль з біометричними паспортами

5 серпня 2017, 11:25
Пенсіонерки з Чернігівщини вирушили на фестиваль з біометричними паспортами

Животворний безвіз, або фото століття, яке зробило їх зірками соцмереж та відомими на всю країну. Пенсіонерки з Чернігівщини полетіли своїм співом підкорювати Європу.

Сивочолі бабуні зі звичайного сільського ансамблю вирушили на фестиваль до Будапешта. Запросив їх туди угорський музикант Міклош Бот, який збирає український фольклор. Артистки "Берегині" отримали біометричні паспорти, щоб довести всім, що процедура доступна, і що всі можуть розширити горизонти.

Общество, свідок

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