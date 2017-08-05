Заарештовано пацієнта львівської психлікарні, котрий захопив та поранив заручників

30-річного убивцю, що знаходився на лікуванні у львівській психлікарні та напередодні ввечері захопив у заручники майже 80 людей, із них десятьох поранив - взяли під варту. Він під пильним наглядом правоохоронців, які штурмом визволяли бранців.



Після обрання небезпечному пацієнтові запобіжного заходу його знову відправлять на психіатричну експертизу. Якщо він виявиться неосудним через психічні розлади, то, ймовірно, далі його лікуватимуть примусово.