За кордоном в автомобільній аварії загинула Ірина Бережна

Сьогодні вночі в аварії загинула колишній нардеп, відомий юрист Ірина Бережна. Все сталося на гірській дорозі між Італією та Хорватією. Відомо - водій, 38-річний болгарин, віз Бережну разом із її восьмирічною донькою.

Не впорався з керуванням, машина вилетіла із серпантину і врізалася в стовп. Сам водій та екс-депутат загинули миттєво. Маленьку Даніелу забрали до лікарні. Травми дівчинки незначні. Вона була пристебнута у дитячому автокріслі.