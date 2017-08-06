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За кордоном в автомобільній аварії загинула Ірина Бережна

6 серпня 2017, 01:27
За кордоном в автомобільній аварії загинула Ірина Бережна

Сьогодні вночі в аварії загинула колишній нардеп, відомий юрист Ірина Бережна. Все сталося на гірській дорозі між Італією та Хорватією. Відомо - водій, 38-річний болгарин, віз  Бережну разом із її восьмирічною донькою.

Не впорався з керуванням, машина вилетіла із серпантину і врізалася в стовп. Сам водій та екс-депутат загинули миттєво. Маленьку Даніелу забрали до лікарні. Травми дівчинки незначні. Вона була пристебнута у дитячому автокріслі.

ДТП, свідок

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Панас 06.08.2017, 02:14 ответить

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