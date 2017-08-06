Як не привезти з екзотичного курорту разом із засмагою страшні хвороби

Від цієї хвороби в дітей відпадають нігті, тіло вкривається виразками. І ліків - не існує. Українці з відпочинку в Туреччині привозять небезпечний вірус - Коксакі. Що це за хвороба, чи скасовувати тури на море, та чи йдеться про епідемію?



Жовта лихоманка, Денге, Ебола, Марбург, Ласлі - летальні вірусні інфекції, які теж можуть приїхати з вами з відпочинку на курортах тропіків і Африки. Перш ніж вирушати туди, лікарі обов'язково радять робити щеплення. А страховики - купувати поліс, де включені витрати на амбулаторне й стаціонарне лікування. Найпростіша ж профілактика - ретельно мити руки, не контактувати з незнайомцями, якщо помічаєте висипи на тілі, не гладити безпритульних тварин, не купувати їжу зі стихійних ринків.