Вибухи в столиці - випадковість чи боротьба за ласі шматки землі?

Два вибухи у житлових будинках. В одному районі і лише за один місяць. Десятки киян, що залишилися без даху над головою й досі не знають, чи з'явиться у них нове житло. Усі вони живуть у гуртожитках.



У громадськості та журналістів ці вибухи викликали цілком реальні та логічні запитання до влади: по-перше - хто винний та як будуть відшкодовувати збитки? По-друге: Голосіївський район - доволі ласий шматок землі, аби на місті старої будівлі звести, приміром, багатоповерхівку або ж новий супермаркет. А отже вибух міг бути невипадковим.