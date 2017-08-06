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Вибухи в столиці - випадковість чи боротьба за ласі шматки землі?

6 серпня 2017, 07:10
Вибухи в столиці - випадковість чи боротьба за ласі шматки землі?

Два вибухи у житлових будинках. В одному районі і лише за один місяць. Десятки киян, що залишилися без даху над головою й досі не знають, чи з'явиться у них нове житло. Усі вони живуть у гуртожитках.

У громадськості та журналістів ці вибухи викликали цілком реальні та логічні запитання до влади: по-перше - хто винний та як будуть відшкодовувати збитки? По-друге: Голосіївський район - доволі ласий шматок землі, аби на місті старої будівлі звести, приміром, багатоповерхівку або ж новий супермаркет. А отже вибух міг бути невипадковим.

Взрыв, Общество, свідок

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Всё делается для того, что-бы оставить Киев без коренных киевлян! А поэтому надо сделать всё возможное, что-бы положить этому конец раз- и навсегда!!!!!
Вадим 06.08.2017, 07:31 ответить

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