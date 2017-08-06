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На Вінничині сільскій голова підтримує гривнею боротьбу з амброзією

6 серпня 2017, 11:48
На Вінничині сільскій голова підтримує гривнею боротьбу з амброзією

Гроші за кілограм бур'яну. У селі на Вінничині місцеві мешканці взялися знищувати амброзію, від якої страждають алергики. І роблять це не безкоштовно, бо усю траву несуть до пункту прийому вторсировини і отримують за це заробіток. Хто ж платить за бур'ян і скільки?

Ідея платити за амброзію належить Якушинецькому сільському голові. Він розповідає: спочатку бур'ян ріс на узбіччях, потім почав сіятися по селу. Аби не заполонив усе навколи, очільник села вирішив стимулювати боротьбу.

Здоровье, Общество, свідок

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