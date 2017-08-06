У Херсоні відкрили меморіал юдейського праведника

У Херсоні відкрили меморіальний комплекс раббі Гілелю. Його місце поховання шукали роками, і врешті це змогли зробити спеціалісти з Ізраїлю. Нині мешканці міста очікують побачити тут паломників з усього світу, так само як в Умані, куди щороку прилітають тисячі хасидів на могилу Цадика Нахмана.



Чи стане Херсон місцем масового паломництва - ще ніхто не знає, а поки єврейська громада запрошує кожного написати записку з побажанням Раббі Гілелю.