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У Херсоні відкрили меморіал юдейського праведника

6 серпня 2017, 13:13
У Херсоні відкрили меморіал юдейського праведника

У Херсоні відкрили меморіальний комплекс раббі Гілелю. Його місце поховання шукали роками, і врешті це змогли зробити спеціалісти з Ізраїлю. Нині мешканці міста очікують побачити тут паломників з усього світу, так само як в Умані, куди щороку прилітають тисячі хасидів на могилу Цадика Нахмана.

Чи стане Херсон місцем масового паломництва - ще ніхто не знає, а поки єврейська громада запрошує кожного написати записку з побажанням Раббі Гілелю.

Общество, свідок

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