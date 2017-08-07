Одразу сім людей загинули в аварії під Києвом

Вночі поблизу Борисполя зіткнулися "Опель" та ВАЗ. На мокрій дорозі водій "Жигулів" пішов на обгін і протаранив зустрічну машину. ВАЗ просто вилетів із проїжджої частини, від машини залишилася лише купа брухту. Загинули шестеро людей!

Шанс вижити мала 8-річна дівчинка. Коли її витягали з потрощеного авто, вона ще дихала. Утім, травми були не сумісні з життям. Згодом дівчинка померла в реанімації. Загинула жінка й в "Опелі", її не врятували ані пасок, ані подушка безпеки. Її чоловік - єдиний, хто вижив у цій аварії, він у тяжкому стані.

Коли рідні загиблих дізнались про страшне, одразу прибули на місце ДТП і почали з'ясовувати стосунки. Розбороняли людей патрульні й далі пильнували, щоб ті не накоїли більшого лиха.