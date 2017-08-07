Нагадати пароль | Реєстрація
Понеділок, 7 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Одразу сім людей загинули в аварії під Києвом

7 серпня 2017, 17:16
Одразу сім людей загинули в аварії під Києвом

Вночі поблизу Борисполя зіткнулися "Опель" та ВАЗ. На мокрій дорозі водій "Жигулів" пішов на обгін і протаранив зустрічну машину. ВАЗ просто вилетів із проїжджої частини, від машини залишилася лише купа брухту. Загинули шестеро людей!

Шанс вижити мала 8-річна дівчинка. Коли її витягали з потрощеного авто, вона ще дихала. Утім, травми були не сумісні з життям. Згодом дівчинка померла в реанімації. Загинула жінка й в "Опелі", її не врятували ані пасок, ані подушка безпеки. Її чоловік - єдиний, хто вижив у цій аварії, він у тяжкому стані.

Коли рідні загиблих дізнались про страшне, одразу прибули на місце ДТП і почали з'ясовувати стосунки. Розбороняли людей патрульні й далі пильнували, щоб ті не накоїли більшого лиха.

ДТП, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Розвідники"
Серіал "Розвідники"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab