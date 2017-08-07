Під Києвом п'яний водій збив двох дівчаток

Геть п'яний водій на шаленій швидкості налетів на двох дівчаток, маленьких буквально пошматувало. Одна дівчинка загинула миттєво, інша - з тяжкими травмами - зараз під наглядом медиків.

Дітовбивця намагався втекти. Утім шоковані трагедією свідки встигли його затримати до приїзду поліції. Водій ледь стояв на ногах, аби він зміг подути в алкотестер, його тримали юрбою поліцейських. Алкотестер показав більше двох промілле, це в 11 разів більше норми!

Аби свідки пригоди не вчинили самосуду, водія зачинили в патрульному автомобілі. Нині йому вже обрано міру запобіжного заходу. Вбивці загрожує 8 років за гратами та позбавлення водійських прав на 3 роки. Утім, навіть найсуворіше покарання не поверне маленьку донечку батькам.