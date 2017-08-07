Невідомі морські монстри покусали підлітка в Австралії

16-річний хлопець купався в океані після гри у футбол. У воді він відчув поколювання в ногах, утім не звернув на це особливої уваги, бо думав, що це через рифи. Коли ж підліток вийшов на берег, ледь не знепритомнів та неабияк налякав людей! Його ноги були пошматовані і стікали кров'ю.

Бідолашного одразу відвіз до лікарні батько. Медики кілька днів не могли спинити кровотечу. Що за кровожерливі істоти покусали хлопця, досі залишається загадкою. Аби експерти швидше розібралися, батько жертви зняв небезпечних хижаків на відео.