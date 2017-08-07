Страшний буревій пройшовся курортною Херсонщиною

Негода накоїла чимало горя на Херсонщині: шалену спеку змінив страшний буревій! У селищі Лазурному неймовірний вітер перекинув вантажівку й розчавив жінку, яка ховалася там від дощу. Двох дітей, які були в кабіні, забрали до лікарні в тяжкому стані.

Узбережжя Чорного моря накрило зливою та градом. Крижини розміром із перепелине яйце випали в Залізному Порту. Не оминув буревій і курортного Скадовська. Там вітер зніс стелю місцевого готелю. Але, на щастя, минулося без постраждалих.