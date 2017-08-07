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На півдні Європи продовжує лютувати небувала спека

7 серпня 2017, 21:35
На півдні Європи продовжує лютувати небувала спека

Рекордну спеку, яку в Європу на тому тижні приніс африканський антициклон Люцифер, зараз фіксують в Іспанії, Португалії, на Балканах. В Греції четвертий день не можуть загасити лісові пожежі. Минулого тижня вогонь підбирався аж до Афін, втім його вдалося зупинити. Аналогічна ситуація зараз біля італійської столиці. Полум'я охоплює і житлові будинки в комунах поблизу Рима.

Незвично високі температури фіксують навіть в італійських Альпах на висоті до трьох тисяч метрів над рівнем моря.

Здоровье, Пожары, Прочее, свідок

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