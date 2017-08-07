Нагадати пароль | Реєстрація
Понеділок, 7 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Міла Куніс зізналася, що не проти знятися в українському кіно

7 серпня 2017, 22:36
Міла Куніс зізналася, що не проти знятися в українському кіно

Міла Куніс та Ештон Кутчер відвідали Чернівці. Голівудське подружжя завітало до українського міста лише на кілька годин із Будапешта, де знімається в новому фільмі. Бажання побачити Чернівці в усій красі виявила Куніс, бо саме там минули перші вісім років її життя. Гідом для зірок став український кінорежисер Сергій Скобун. Він розповів, що провів всесвітньо відому парочку центральними вулицями. Також прогулялися поблизу драмтеатру і на Соборній площі.

Зірки із задоволенням робили світлини з численними шанувальниками і були приємно вражені місцевою кухнею. До слова, говорити англійською Міла відмовилася й попросила розмовляти з нею лише російською. Чернівці акторам неабияк сподобалися, а Куніс навіть зізналася, що не проти знятися в українському кіно. Не припали до душі подружжю лише ями на українських дорогах.

Общество, Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Свідок
Свідок
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab