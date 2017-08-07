Міла Куніс зізналася, що не проти знятися в українському кіно

Міла Куніс та Ештон Кутчер відвідали Чернівці. Голівудське подружжя завітало до українського міста лише на кілька годин із Будапешта, де знімається в новому фільмі. Бажання побачити Чернівці в усій красі виявила Куніс, бо саме там минули перші вісім років її життя. Гідом для зірок став український кінорежисер Сергій Скобун. Він розповів, що провів всесвітньо відому парочку центральними вулицями. Також прогулялися поблизу драмтеатру і на Соборній площі.

Зірки із задоволенням робили світлини з численними шанувальниками і були приємно вражені місцевою кухнею. До слова, говорити англійською Міла відмовилася й попросила розмовляти з нею лише російською. Чернівці акторам неабияк сподобалися, а Куніс навіть зізналася, що не проти знятися в українському кіно. Не припали до душі подружжю лише ями на українських дорогах.